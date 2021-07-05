CAS вынес вердикт по делу легкоатлета Лысенко

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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российского легкоатлета Данила Лысенко на шесть лет за нарушение антидопинговых правил.
CAS вынес вердикт по делу легкоатлета Лысенко
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике — Athletics Integrity Unit (AIU).

Отмечается, что аннулированию подлежат результаты с 1 июля по 2 августа 2018 года.

Срок дисквалификации Лысенко отсчитывается с 3 августа 2018 года, при этом два года из шести лет дисквалификации были назначены условно. Таким образом, он сможет вернуться к соревнованиям летом 2022 года.

24-летний Лысенко был временно отстранён World Athletics от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. В ноябре 2019 года AIU отстранил экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина по обвинению в пособничестве Лысенко при попытке сокрытия нарушений и, в частности, в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков признан невиновным в использовании допинга.

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