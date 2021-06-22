«Рад, что всё наконец разрешилось»: Шубенков полностью оправдан по делу о применении допинга

Легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о сданной им в конце декабря 2020 года положительной допинг-пробе, хотя в ней и было обнаружено запрещённое вещество. Об этом в своём пресс-релизе сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU). Сам спортсмен заявил, что препарат попал в его организм с мелкими частицами таблетки для младшего сына. Между тем тренер россиянина Сергей Клевцов выразил надежду на то, что его подопечный успеет получить нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Токио.

Информация о том, что Сергея Шубенкова полностью оправдали по делу о приёме запрещённых препаратов, появилась во вторник днём на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

В пресс-релизе говорится, что в допинг-пробе, сданной во внесоревновательный период, 15 декабря 2020 года, были обнаружены низкие концентрации мочегонного средства ацетазоламид. Однако спортсмена не смогли уличить в халатности или же намеренном употреблении вещества.

«После тщательного изучения объяснений спортсмена в процессе обработки результатов Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) признал, что положительный тест стал результатом непреднамеренного употребления остатков лекарства, использованного для лечения члена семьи», — сообщает AIU.

В результате комиссия дисциплинарного трибунала постановила, что имел место «действительно исключительный случай», и отклонила просьбу о наложении дисквалификации, признав россиянина полностью невиновным. При этом AIU и WADA уже заявили, что рассмотрят возможность подать апелляцию.

Сам чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами оперативно высказался о решении AIU на своей странице в Instagram.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA (Всемирного антидопингового агентства), которые надо было подготавливать определённым образом (в три месяца дети не умеют глотать их). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной сданного положительного допинг-теста в декабре. Тем не менее AIU и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сумели во всём разобраться», — написал Шубенков.

Спортсмен также намекнул на возможные судебные разбирательства в отношении так называемых «инсайдеров», которые предрекали ему дисквалификацию.

«Как видно из новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) поймало» даже и близко быть не могло. А случилось то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещёнке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что всё наконец-то разрешилось», — добавил Шубенков.

Таким образом, россиянина, который на Олимпийских играх в Токио в состоянии побороться за золотую медаль в своём виде, полностью оправдали. Но в ближайшие дни его ждёт ещё одно непростое сражение — за получение нейтрального статуса. Дедлайн обозначен 28 июня, то есть у легкоатлета осталось меньше недели. По словам тренера спортсмена Сергея Клевцова, в дальнейшем всё будет зависеть от функционеров.

«Все заявки поданы, документы соответствующие там. Люди понимают, что Шубенков, вне всякого сомнения, достоин получить статус нейтрального атлета. Об этом свидетельствует его многолетняя безупречная репутация и результаты в выбранном виде в лёгкой атлетике. Если американские журналы включают Сергея в список лучших барьеристов десятилетия, то такие люди нужны для популяризации, но как поведёт себя World Athletics, мы не знаем. Сейчас находимся в Чебоксарах и собираемся бежать на чемпионате России. Мы готовимся и не сидим сложа руки», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

А вот менеджер бегуна Павел Воронков прямо заявил, что его подопечный может столкнуться с проблемами с получением нейтрального статуса, и никаких гарантий положительного исхода дела, к сожалению, нет.

«Самое главное, я хочу отметить: панель подтвердила, что Шубенков не совершал никакого антидопингового нарушения. Сейчас мы ждём получения нейтрального статуса, заявление на который он подал достаточно давно. У меня есть определённые опасения, что Шубенков не получит его вовремя и останется без Олимпийских игр. Буду делать всё, чтобы он получил статус как можно быстрее», — приводит слова Воронкова ТАСС.

В свою очередь, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова подчеркнула, что ВФЛА сделала всё возможное, чтобы один из лидеров отечественной сборной смог выступить на Олимпийских играх в Токио. По её словам, окончательное решение по Шубенкову может прийти до конца недели.

«Безусловно, вердикт о невиновности Сергея стал для нас очень радостным и одновременно ожидаемым событием. Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено ещё одно по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка», — отметила Привалова.

А вот чемпионка мира в эстафете и известный журналист Ольга Богословская в интервью RT призналась, что начала испытывать тревогу по поводу будущего Шубенкова, поскольку принятие решения по нему затягивалось.

«Когда начался весь этот процесс, у меня не было сомнений, что Серёгу оправдают. Была уверенность, что это не более чем «несчастный случай на производстве», нелепость. Но потом напряжение нарастало, поскольку времени становилось всё меньше. ОИ приближались, а решения не было никакого. Ходили слухи, что Шубенкову могут выписать мягкую дисквалификацию на несколько месяцев, и это означало бы пропуск Олимпиады. Самое главное, всё разрешилось, и настроение совершенно другое. Сергей — человек из топа, который должен завоёвывать на ОИ награды», — заявила Богословская.

При этом чемпионка мира позитивно настроена относительно выдачи россиянину статуса нейтрального атлета. По её мнению, спортсмену такого уровня в World Athletics отказать не смогут.

«До подобного не должно дойти. Понятно, что сроки поджимают, но человек оправдан полностью. World Athletics признаёт Шубенкова как топового атлета. Просто так списать спортсмена такого уровня невозможно. Думаю, в международной федерации это учтут, и через три дня он получит статус», — добавила Богословская.

Также по теме В соответствии с решением CAS: почему глава ВФЛА Иванов оставил свой пост спустя 75 дней после назначения Президент ВФЛА Пётр Иванов объявил о временном сложении с себя полномочий спустя 75 дней после назначения. Этот шаг он объяснил...

Сам легкоатлет несмотря ни на что продолжает подготовку к ОИ. Ещё 5 мая он подал заявку на получение нейтрального статуса, хотя тогда существовала вероятность наложения на него длительной дисквалификации. В начале июня World Athletics одобрила заявки на получение 35 россиянам, но Шубенкова среди них не оказалось.

Информация о том, что легкоатлет якобы сдал положительный допинг-тест на фуросемид, появилась в конце января, хотя сам он сходу её опроверг.

«Все данные про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником», — написал Шубенков.

Тем не менее он признал, что ему действительно пришло письмо от AIU.

«Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», — добавил Шубенков.