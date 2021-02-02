Представитель Шубенкова: речь о дисквалификации пока не идёт

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев, представляющий интересы чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, прокомментировал информацию о возможной дисквалификации своего клиента за нарушение антидопинговых правил.

«В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом процедура осуществляется на основании запроса спортсмена или его представителя. Вскрытие осуществляется в лаборатории либо в присутствии спортсмена, в случае требования, либо в присутствии представителя. Иногда, при определённых обстоятельствах, осуществляется и весь лабораторный анализ пробы», — приводит слова Алексеева «Чемпионат».

Он отметил, что пока речь о дисквалификации Шубенкова не идёт.

«Ещё неизвестно, есть препарат или нет. Если есть, нужно узнать причину попадания. У разных спортсменов это бывает по-разному: может быть и умышленно, например, саботаж против спортсменов страны конкурентов. Ещё один вариант — загрязнённое спортивное питание. Много обстоятельств, которые происходят помимо воли спортсмена, — в таком случае освобождают от ответственности. По ситуации с Шубенковым говорить на эту тему пока рано. Нет официальных заявлений от антидопинговых организаций или национальной спортивной федерации», — добавил Алексеев.

27 января в прессе появилась информация, что Шубенков сдал положительный тест на запрещённый препарат фуросемид. На следующий день спортсмен опроверг эту новость.

30-летний Шубенков является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее появилась информация, что РУСАДА установило факт применения Шубенковым допинга.