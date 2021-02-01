Источник: РУСАДА установило факт применения Шубенковым допинга

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков применял запрещённый препарат, но это не фуросемид, как сообщалось ранее.
Источник: РУСАДА установило факт применения Шубенковым допинга
  • РИА Новости

«РУСАДА установило факт применения запрещённого препарата. Но препарат другой, он даёт дисквалификацию в размере от трёх до шести месяцев. Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики. Федерация достоверно знает, на чём он пойман. Пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют. Нужно быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться, тогда будет можно заявиться и на Олимпиаду, поскольку к моменту начала Игр срок отстранения истечет. Однако в этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего», — сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к ВФЛА.

По информации ряда источников, в допинг-пробе Шубенкова был обнаружен фуросемид. Сам спортсмен отвергает данную информацию.

Ранее Мутко заявил, что не верит в допинговую историю Шубенкова.

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