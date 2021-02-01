Мутко: не верю, что Шубенков применял допинг

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Бывший министр спорта России Виталий Мутко отвергает предположение, что российский легкоатлет Сергей Шубенков применял допинг.
Мутко: не верю, что Шубенков применял допинг
  • © Gladys Chai von der Laage, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я в это не верю. Это человек, который десятилетие представляет российский спорт. Он в мировом топе и всегда на самом большом контроле. У нас он, Маша Ласицкене и Анжелика Сидорова — это выдающиеся спортсмены. Они имеют свои команды и сами всегда проходят контроль. Вообще, в чём смысл проверять сейчас? Сейчас ведь не сезон, нет соревнований, все отдыхают. Шубенков десятилетие отвечал за себя и свою команду. Он мировой лидер. Я помню его с 2011—2012 годов. Это безупречный атлет с точки зрения организации. Так что я Серёге желаю удачи, чтобы у него всё было хорошо», — цитирует Мутко «РБ Спорт».

Ряд СМИ сообщили, что в пробе чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова обнаружен запрещенный препарат фуросемид. Позднее сам спортсмен опроверг информацию, заявив, что это «наглая клевета, выдуманная безымянным «источником».

Ранее сообщалось, что РУСАДА с 2019 по 2020 год проверило Шубенкова на допинг пять раз.

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