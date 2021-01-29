РУСАДА с 2019 по 2020 год проверило Шубенкова на допинг пять раз

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков с 2019 по 2020 год пять раз проверялся на запрещённые вещества сотрудниками Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
РУСАДА с 2019 по 2020 год проверило Шубенкова на допинг пять раз
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

В 2020 году Шубенков проходил тестирование один раз, а в 2019-м — четыре. Последний раз Шубенков сдавал пробу в августе — на Кубке России в Брянске.

27 января в прессе появилась информация, что Шубенков сдал положительный тест на запрещённый препарат фуросемид. На следующий день спортсмен опроверг эту новость.

30-летний Шубенков является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее Мария Ласицкене рассказала, как отреагировала на слухи о допинге у Шубенкова.

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