Ласицкене: когда увидела новость про Шубенкова, то просто хотелось сесть и плакать

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на информацию СМИ о положительном допинг-тесте чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова.
Ласицкене: когда увидела новость про Шубенкова, то просто хотелось сесть и плакать
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

«Когда увидела новость про Серёжу, то просто хотелось сесть и плакать. Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чём-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы прошли через слишком многое, чтобы всё закончилось именно так», — написала Ласицкене в своём Instagram.

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее ВФЛА выступила с заявлением относительно информации о выявлении допинга у Шубенкова.

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