ВФЛА выступила с заявлением относительно информации о выявлении допинга у Шубенкова

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) выступила с официальным заявлением относительно информации о положительном допинг-тесте чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова.

«ВФЛА заявляет: федерация не комментирует журналистские публикации, пока не получит официальные доказательства вины спортсмена от уполномоченных организаций», — говорится в заявлении ВФЛА.

В организации подчеркнули, что принцип нулевой терпимости к допингу по-прежнему является основополагающим в работе обновлённой федерации лёгкой атлетики и нарушение антидопинговых правил считается абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий или заслуг спортсменов.

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе.