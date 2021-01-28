Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе

Короткая ссылка
Российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался насчёт информации о том, что его допинг-проба показала положительный результат на наличие фуросемида.
Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе
  • РИА Новости

«На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещённые препараты для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз. Оно не изменилось. Информация про то, что я употреблял фуросемид, что его обнаружили в пробе, — это наглая клевета! Такого никогда не было!» — написал Шубенков в Instagram.

Также российский легкоатлет признал, что получил письмо от независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), однако не стал раскрывать его содержание.

«Мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», — добавил Шубенков.

Россиянин является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами. Шубенков известен как один из самых больших борцов с допингом в отечественном спорте.

Ранее тренер Шубенкова опроверг сообщения о положительной допинг-пробе подопечного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить