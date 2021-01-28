«Не соответствует действительности»: тренер Шубенкова опроверг сообщения о положительной допинг-пробе подопечного

По данным ряда российских СМИ, один из лучших российских легкоатлетов, чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков, получил положительный результат допинг-пробы на фуросемид. В то же время информацию официально не подтвердили ни национальная федерация, ни международный орган, отвечающий за борьбу с допингом. Тренер спортсмена Сергей Клевцов опроверг обвинения в адрес подопечного.

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, согласно данным ряда СМИ, получил положительный результат пробы на фуросемид.

Первым о проблемах одного из лучших российских легкоатлетов сообщил портал News.ru. Утверждается, что, по данным, полученным от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), Шубенков попытался с помощью фуросемида замаскировать другой запрещённый препарат. В связи с произошедшим министр спорта Олег Матыцин даже принял решение лично встретиться с бегуном.

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«На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употреблённый допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещённого препарата. Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу. В лёгкой атлетике уже некому выступать», — утверждает источник.

По информации издания, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) уже знает о проблемах Шубенкова. Комиссия по восстановлению ВФЛА получила соответствующее сообщение от эксперта World Athletics Маргариты Пахноцкой.

Чуть позже о положительном результате допинг-пробы Шубенкова сообщил «Матч ТВ».

«В пробе спортсмена обнаружены следы фуросемида — препарата класса S5 (диуретики и маскировочные агенты). Стандартная санкция за него составляет четыре года дисквалификации. В прошлом фуросемид действительно применялся для сокрытия следов приёма допинга, однако в данное время сам препарат ловится настолько долго, что это потеряло смысл. Подавляющее число положительных проб на фуросемид в последние годы обнаруживается в видах спорта, связанных с контролем веса, — гимнастике и фигурном катании», — сообщил телеканал.

Источники «Спорт-Экспресса» сообщили, что в деле Шубенкова возможен положительный исход для спортсмена, так как в пробе обнаружено крайне мало следов фуросемида, что может говорить о возможном отравлении спортивным питанием, а не о сознательном употреблении допинга.

«Проба была взята по линии РУСАДА в рамках внесоревновательного контроля. Запрещённый препарат в организме Шубенкова присутствует в минимальной концентрации. То есть теоретически проба «Б» вообще может не подтвердить пробу «А», и тогда обвинения будут сняты автоматически. Также Шубенков может объяснить попадание в организм запрещённого вещества случайным употреблением загрязнённого лекарства или спортивного питания, и тогда шансы на положительный исход тоже ещё есть», — полагают в издании.

Также издание отмечает, что визит Олега Матыцина в Барнаул не связан с ситуацией.

Официально эту информацию в ВФЛА подтверждать не стали. Пресс-служба организации заявила, что ей неизвестно о возможном нарушении со стороны чемпиона мира.

«Мы не комментируем информацию, которой у нас даже нет. Если что-то появится, мы сразу опубликуем на официальном сайте», — сказали в ВФЛА.

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов вовсе опроверг информацию о том, что его подопечный сдал положительную допинг-пробу.

«Нет никаких комментариев, потому что, скажем так, это не соответствует действительности. Им — СМИ — хочется писать, пусть пишут», — цитирует специалиста РИА Новости.

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Не подтвердил нарушение допинговых правил и Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU). Он сообщил, что Шубенков не входит в список отстранённых спортсменов.

«Все отстранённые атлеты опубликованы на нашем сайте», — напомнил AIU в разговоре с ТАСС.

Стоит отметить, что Шубенков традиционно не выступает во время зимнего сезона в лёгкой атлетике, концентрируясь на подготовке к летнему. При этом в связи с неопределённостью из-за отстранения ВФЛА и пандемией коронавируса у спортсмена нет конкретных планов по выступлениям в 2021 году. Такая ситуация едва ли делает возможным сознательный приём допинга, потому что воспользоваться его преимуществами просто невозможно.

Вероятное нарушение Шубенкова произошло почти за месяц до заседания совета World Athletics, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба ВФЛА и российских легкоатлетов, у которых сейчас нет возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Хотя формально скандал с уроженцем Барнаула не должен никак повлиять на восстановление статуса ВФЛА, к серьёзным имиджевым потерям он привести способен.