В AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстранённых легкоатлетов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы AIU.
«Все отстранённые атлеты опубликованы на нашем сайте», — добавили в организации.
30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.
Ранее сообщалось, что тренер Шубенкова прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте своего подопечного.