В AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстранённых легкоатлетов

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) не вносила чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова в список временно отстранённых атлетов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы AIU.

«Все отстранённые атлеты опубликованы на нашем сайте», — добавили в организации.

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее сообщалось, что тренер Шубенкова прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте своего подопечного.