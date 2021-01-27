Тренер прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте Шубенкова
- РИА Новости
«Мне нечего сказать. Мне ничего не известно. Обращайтесь к тому, кто эту информацию распространяет. Пусть расскажет, откуда он это взял», — приводит слова Клевцова РБК.
30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.
Ранее появилась информация, что Шубенков сдал положительный допинг-тест.