Тренер прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте Шубенкова

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте своего подопечного.

«Мне нечего сказать. Мне ничего не известно. Обращайтесь к тому, кто эту информацию распространяет. Пусть расскажет, откуда он это взял», — приводит слова Клевцова РБК.

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее появилась информация, что Шубенков сдал положительный допинг-тест.