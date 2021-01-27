СМИ: Легкоатлет Шубенков сдал положительный допинг-тест

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Допинг-проба чемпиона мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова дала положительный результат на наличие запрещённых веществ.
СМИ: Легкоатлет Шубенков сдал положительный допинг-тест
  • Reuters

Как сообщает News.ru со ссылкой на источник во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид, который запрещён, поскольку может быть использован для сокрытия факта приёма других запрещённых препаратов.

Отмечается, что министр спорта России Олег Матыцин отправился в Барнаул, где проживает спортсмен, а эксперт World Athletics по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила данную информацию главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

30-летний спортсмен, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе Шубенкова два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее Мария Ласицкене выразила надежду, что сможет выступить на зимнем ЧЕ по лёгкой атлетике.

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