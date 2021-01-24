Ласицкене надеется, что сможет выступить на зимнем ЧЕ по лёгкой атлетике

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила надежду, что ей удастся выступить на зимнем чемпионате Европы по лёгкой атлетике в польском Торуне.

«О планах много говорить не буду — целый год впереди. Меня ждёт ещё «Русская зима», зимний чемпионат России и Кубок Москвы по прыжкам под музыку. Очень надеюсь, что будет чемпионат Европы, но самое главное, что меня сейчас ждёт, — это послезавтрашняя тренировка», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что на данный момент не считает самым важным показать новый лучший результат сезона.

«Мне сложно говорить, могла ли я сегодня на «Битве полов» прыгнуть 2,03 м и показать лучший результат сезона в мире. Конечно, в глубине было такое желание. Но это сейчас не самое главное. Куда важнее иметь возможность прыгать на соревнованиях», — добавила легкоатлетка.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, также приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы пройдёт в польском Торуне с 5 по 7 марта.