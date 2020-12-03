До марта или раньше: российским легкоатлетам продлили запрет на выступления в нейтральном статусе

Российские легкоатлеты не смогут выступать в статусе нейтральных спортсменов до следующего заседания совета World Athletics, которое состоится в марте 2021 года. Однако у них остаётся шанс получить допуск до этого времени, если Всероссийская федерация лёгкой атлетики успеет досрочно подготовить план по своему восстановлению в международной федерации, который будет одобрен World Athletics. Помогать в составлении документа будут независимые эксперты, в числе которых бывший заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отложил до марта 2021 года вопрос о присвоении нейтрального статуса российским легкоатлетам. Однако у спортсменов будет шанс получить допуск раньше и выступить на международных стартах этой зимой. Об этом сообщил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

«Мы обсуждали нейтральный статус для российских спортсменов. Нам надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но такая возможность существует. Если всё пойдёт так, как мы надеемся увидеть под началом нового руководства ВФЛА, то будем обсуждать этот вопрос и будем готовы рекомендовать совету принять то или иное решение по нейтральным статусам», — приводит его слова ТАСС.

До 1 марта следующего года ВФЛА должна представить свой план по восстановлению членства в World Athletics — это одно из трёх непременных условий, необходимых для того, чтобы июльское решение совета международной ассоциации исключить ВФЛА из рядов своих членов не вступило в силу (сейчас его выполнение приостановлено). ВФЛА также должна продолжать оплачивать расходы, которые несёт World Athletics в связи с процессом восстановления членства (последний платёж за период с 1 апреля по 30 сентября в размере $321,5 тыс. был осуществлён) и следовать своему плану по восстановлению, когда он будет одобрен.

Глава рабочей группы отметил, что ВФЛА достигла определённого успеха в составлении плана по восстановлению, который должен быть представлен строго до 1 марта 2021 года. Российская сторона вправе представить документ до этого срока, отметил Андерсен.

Для работы над планом будут привлечены два независимых эксперта, которые будут поддерживать связь с ВФЛА и World Athletics. Ими станут бывший заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая и литовский специалист по управлению изменениями Владас Станкявичюс. Бывший эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) австралиец Питер Николсон будет помогать им удалённо.

«Для прямой работы с ВФЛА были назначены высококвалифицированные международные эксперты, которые помогут составить детальные стратегический и оперативный планы с чётко обозначенными целями и датами. Было заключено новое соглашение, которое определяет, как рабочая группа и международные эксперты помогут ВФЛА согласовать и реализовать эти планы, а также гарантирует, что ВФЛА будет и дальше покрывать расходы World Athletics в течение этого времени. Международные эксперты уже начали работать с высшим руководством ВФЛА и отметили, что оно отзывчиво и конструктивно в своём подходе», — отметил Андерсен.

30 ноября состоялись выборы нового президента ВФЛА, на которых победил глава Федерации триатлона России (5 декабря состоятся новые выборы на эту должность) и генеральный директор компании «Скоростные магистрали» Пётр Иванов. Андерсен отметил, что уже связался с Ивановым и выразил надежду на тесное сотрудничество, которое приведёт в конечном счёте к восстановлению ВФЛА.

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«Если он вложит необходимые усилия и ресурсы в этот проект и заручится поддержкой заинтересованных в ВФЛА лиц в Москве и регионах, то рабочая группа и международные эксперты будут готовы помочь ему добиться восстановления ВФЛА в составе World Athletics и возвращения спортсменов на международные соревнования», — сказал глава рабочей группы.

В свою очередь, Иванов, ставший уже третьим функционером на посту президента ВФЛА в 2020 году, заявил, что готов принять условия рабочей группы и бороться за возвращение нейтрального статуса для российских спортсменов.

«По итогам пресс-конференции могу сказать одно: нам дают ещё один шанс. Но это не просто шанс — это и большая ответственность. Вопросы по формированию стратегического плана восстановления ВФЛА станут главными при принятии рекомендаций со стороны рабочей группы. Восстановление статуса нейтральных атлетов — неотъемлемая часть этих процессов. Начало положено, будем стремиться оправдать это доверие», — сказал Иванов.

Стоит добавить, что даже в случае допуска российских легкоатлетов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов им придётся соблюдать квоту в десять человек на официальных чемпионатах World Athletics и Олимпийских играх в Токио. Выставить полную команду на состязаниях получится только после восстановления ВФЛА в международной федерации.