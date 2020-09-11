«Странные впечатления»: Ласицкене пожаловалась на скомканный сезон после победы на ЧР в Челябинске

В Челябинске завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Мария Ласицкене стала победительницей в прыжках в высоту, она преодолела планку 1,92 м. Второе и третье места заняли Кристина Королёва-Полтавец и Анна Чичерова соответственно. Эти соревнования стали для трёхкратной чемпионки мира первыми в нынешнем сезоне. При этом она призналась, что практически не надеется получить нейтральный статус и выступить на международных турнирах в ближайшем будущем.

В Челябинске завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. В последний день особый интерес вызывал женский турнир по прыжкам в высоту, в которых принимали участие трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, а также триумфатор Олимпийских игр в Лондоне Анна Чичерова, в последнее время задумавшаяся о завершении карьеры.

Несмотря на то что у спортсменов было не так много времени на подготовку к соревнованиям, дважды переносившимся из-за пандемии коронавируса, основные фавориты сумели подтвердить свой статус. Победу предсказуемо одержала Ласицкене. Она сразу же взяла высоту в 1,82 м, затем пропустила отметку 1,85 м, преодолев 1,88 м. После этого уроженка Кабардино-Балкарии со второй попытки перелетела планку в 1,92 м и намеревалась взять 1,97 м, однако это у неё не получилось. Тем не менее этого оказалось достаточно, так как соперницы даже не пытались к ней приблизиться.

После выступления Ласицкене призналась, что осталась недовольна результатом, несмотря на победу.

«Сегодня у меня очень странные впечатления. Я, естественно, недовольна результатом, но хочу сказать спасибо Челябинску за гостеприимство, классный сектор и болельщиков. Это был для меня первый старт этого странного сезона, я первый раз вышла из манежа. Мы понимали, что будет непросто. Тренер меня похвалил, так что всё хорошо», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Что касается дальнейших планов лучшей в мире прыгуньи в высоту, то очередным её стартом станет командный чемпионат России, который пройдёт в Сочи с 19 по 20 сентября. По словам легкоатлетки, всю следующую неделю она посвятит подготовке к этому турниру.

«Я не смотрела ни один международный старт и смотреть не собираюсь. Не знаю, что когда будет. Ни за кем не слежу и не знаю, какие результаты они показывают. Мне это абсолютно неинтересно», — призналась спортсменка.

Второе место заняла Кристина Королёва-Полтавец. Её результат — 1,88 м. На три сантиметра ниже прыгнула Чичерова. Она отдала должное победительнице, отметив, что не видит ничего страшного в том, что та не смогла продемонстрировать свой максимум.

«Маша, как всегда, прекрасна, просто условия сложились непростые. А для Маши, которая готовится через соревновательную практику, тем более. Для неё соревнования — как вода для рыбы, поэтому естественно, что у неё что-то не получилось сегодня. Всё-таки у неё первый старт был сегодня после слишком большого перерыва», — пояснила Чичерова.

Что касается других дисциплин, то здесь также обошлось без сенсаций. В мужских прыжках в высоту победу одержал обладатель бронзы чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк. Его результат составил 2,24 м — столько же, сколько и у Александра Асанова, однако благодаря меньшему количеству попыток более опытный спортсмен оказался на первом месте. Сергею Шубенкову не нашлось равных в беге с барьерами на 110 м, а Анжелика Сидорова ожидаемо победила в прыжках с шестом. Опытная Екатерина Конева стала чемпионкой страны в тройном прыжке, а Дмитрий Меньков — в прыжках в длину.

Подводя итоги соревнований, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский признался, что остался доволен как организацией турнира, впервые проходившего в Челябинске, так и выступлением подопечных.

«Отдельно хочу поблагодарить судей, тренеров и спортсменов за то, что в этот сложный сезон, с учётом пандемии, в целом сумели реализовать себя. Перед командой не ставилась задача показать сверхрезультаты, но они всё равно получились неплохими. Важнее было пройти соревновательную практику. Чемпионат во всех отношениях прошёл здорово», — резюмировал Борзаковский.

Чемпионат России стал главным стартом нынешнего сезона, учитывая перерыв, связанный с пандемией, а также отстранение отечественных спортсменов от международных форумов. Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила выдачу нейтральных статусов россиянам в связи со скандалом вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко. Пока неизвестно, когда возобновится этот процесс, однако многие атлеты предполагают, что им вряд ли удастся выступить за пределами страны в этом сезоне.

«Не скажу, что полностью отпустила ситуацию, потому что где-то внутри сидит надежда, что что-то может быть. Но я мыслю трезво. Наверное, ничего не будет. Такие качели раздражают. Было важно начать сезон, он для всех получился странный, непонятный. Наверное, нужно быть благодарной, что у меня ничего не болит, технически вроде всё хорошо, и стараться не забивать себе голову», — рассказала Ласицкене.

При этом есть и те, кто всё ещё надеется на получение допуска в ближайшем будущем. Среди них и Шубенков.

«Обязательно буду выступать в этом сезоне, если дадут нейтральный статус. Я до конца надеюсь на это. Конечно, теоретически есть шансы выступить в этом году. Но пока мне не хватает информации», — заявил Шубенков.