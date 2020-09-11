Ласицкене рассказала, что не контактирует с ВФЛА

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что сейчас никак не взаимодействует со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкене рассказала, что не контактирует с ВФЛА
  • РИА Новости

«Никто со мной не общается. Я тоже ни с кем не общаюсь из федерации. Весной всё стало понятно. К сожалению, карьеры спортсменов стоят не на первом месте. Я поняла это, когда общалась с людьми из разных организаций», — приводит слова Ласицкене Sport24.

Она отметила, что не думала о том, чтобы возглавить ВФЛА.

«Чтобы возглавлять такую организацию, нужен определённый склад ума и характера. Я не готова идти в это всё. Знаю, что в России есть люди, которые могут быть во главе организации, у них больше опыта и мудрости. Кто они? А смысл называть? Всем плевать, никто не хочет слушать. Я знаю, как на это реагируют. Уже пройденный этап. Там абсолютно другая политика, которая иногда непонятна», — добавила спортсменка.

ВФЛА временно, до запланированных на 30 ноября выборов, оставила подавшего в отставку Евгения Юрченко на посту руководителя организации. Он возглавил ВФЛА в феврале и подал в отставку уже в июле. До него федерацией руководил Дмитрий Шляхтин, ставший фигурантом скандала с фальсификацией документов по допинговому делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Ранее Ласицкене заявила, что не будет ждать получения нейтрального статуса, а уйдёт в отпуск.

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