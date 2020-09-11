Ласицкене заявила, что не будет ждать получения нейтрального статуса, а уйдёт в отпуск

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не станет ждать решения World Athletics по возможной выдаче нейтральных статусов российским атлетам для получения возможности выступать на международных турнирах.
Ласицкене заявила, что не будет ждать получения нейтрального статуса, а уйдёт в отпуск
  • РИА Новости

«Как я отреагирую, если в конце сентября мне дадут нейтральный статус? В это время я уже буду в отпуске. Не будем, наверное, держать форму до конца сентября», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что не намерена даже смотреть международные соревнования.

«Я не смотрела ни один международный старт и смотреть не собираюсь. Я не знаю, что когда будет. Ни за кем не слежу и не знаю, какие результаты они показывают. Мне это абсолютно неинтересно», — добавила спортсменка.

Российские атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. В конце сентября World Athletics должна принять решение о возможности возобновления выдачи нейтральных статусов, после того как ВФЛА погасила задолженность.

Ранее сообщалось, что Ласицкене осталась недовольна своим результатом на чемпионате России.

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