Ласицкене заявила, что не будет ждать получения нейтрального статуса, а уйдёт в отпуск

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не станет ждать решения World Athletics по возможной выдаче нейтральных статусов российским атлетам для получения возможности выступать на международных турнирах.

«Как я отреагирую, если в конце сентября мне дадут нейтральный статус? В это время я уже буду в отпуске. Не будем, наверное, держать форму до конца сентября», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что не намерена даже смотреть международные соревнования.

«Я не смотрела ни один международный старт и смотреть не собираюсь. Я не знаю, что когда будет. Ни за кем не слежу и не знаю, какие результаты они показывают. Мне это абсолютно неинтересно», — добавила спортсменка.

Российские атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. В конце сентября World Athletics должна принять решение о возможности возобновления выдачи нейтральных статусов, после того как ВФЛА погасила задолженность.

Ранее сообщалось, что Ласицкене осталась недовольна своим результатом на чемпионате России.