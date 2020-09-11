Ласицкене заявила, что не будет ждать получения нейтрального статуса, а уйдёт в отпуск
- РИА Новости
«Как я отреагирую, если в конце сентября мне дадут нейтральный статус? В это время я уже буду в отпуске. Не будем, наверное, держать форму до конца сентября», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Она отметила, что не намерена даже смотреть международные соревнования.
«Я не смотрела ни один международный старт и смотреть не собираюсь. Я не знаю, что когда будет. Ни за кем не слежу и не знаю, какие результаты они показывают. Мне это абсолютно неинтересно», — добавила спортсменка.
Российские атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. В конце сентября World Athletics должна принять решение о возможности возобновления выдачи нейтральных статусов, после того как ВФЛА погасила задолженность.
Ранее сообщалось, что Ласицкене осталась недовольна своим результатом на чемпионате России.