Ласицкене осталась недовольна своим результатом на чемпионате России

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что осталась недовольна своим результатом на чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске.
Ласицкене осталась недовольна своим результатом на чемпионате России
  • РИА Новости

«Сегодня у меня очень странные впечатления, я, естественно, недовольна результатом, но хочу сказать спасибо Челябинску за гостеприимство, классный сектор и болельщиков. Это был для меня первый старт этого странного сезона, я первый раз вышла из манежа. Мы понимали, что будет непросто. Тренер меня похвалил, так что всё хорошо», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что у неё нет каких-то дальнейших планов.

«Да и сложно это делать в таком сезоне. Но настроение у меня нехорошее в подготовительном периоде, потому что у меня не было нейтрального статуса. Было понятно, что этот сезон уходит в космос куда-то. Какое-то время назад меня это особо не трогало, но сейчас всё по-другому», — добавила спортсменка.

Ласицкене одержала победу на чемпионате России с результатом 1,92 метра.

Ранее сообщалось, что в World Athletics ещё не определились с экспертами в комиссию по восстановлению ВФЛА.

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