В World Athletics ещё не определились с экспертами в комиссию по восстановлению ВФЛА
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- AFP
«Мы ещё не готовы назвать фамилии двух экспертов. Как только наступит определённость, мы их огласим», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.
В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о ходе расследования в отношении ВФЛА.