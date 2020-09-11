В World Athletics ещё не определились с экспертами в комиссию по восстановлению ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пока не определилась с кандидатурами независимых экспертов, которые войдут в состав комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Мы ещё не готовы назвать фамилии двух экспертов. Как только наступит определённость, мы их огласим», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о ходе расследования в отношении ВФЛА.