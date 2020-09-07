Андерсен: член руководства ВФЛА удалил всё, кроме запроса «как удалить все данные»

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о ходе расследования против Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая подпала под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за допингового скандала.

«Мы использовали опыт WADA и взяли некоторые наработки в ситуации с российской лёгкой атлетикой. Например, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны сотрудников ВФЛА. Они думали, что удалили все данные. Но один из руководителей удалил всё, кроме последнего поискового запроса: «как удалить все данные». Со временем перестаёшь чему-то удивляться. Но несколько неожиданно, что российский допинговый скандал зашёл настолько далеко», — цитирует Андерсена VG.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. В настоящее время приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее ВФЛА направила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления статуса.