ВФЛА направила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления статуса

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления членства в международной организации.

«Документ был детально проработан и согласован с комиссией по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, в состав которой входят представители Министерства спорта России, ОКР, РУСАДА и ВФЛА. Проект отражает комплекс мероприятий, который ВФЛА предполагает последовательно реализовать в рамках процесса восстановления. Среди основных пунктов можно выделить: усиление превентивной и антидопинговой работы, структурные реформы ВФЛА и региональных федераций», — гласит сообщение на официальном сайте ВФЛА.

Согласно решению совета World Athletics, рабочая группа организации до 30 сентября может внести в проект плана свои дополнения и корректировки.

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