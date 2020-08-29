Легкоатлет Шубенков возмутился работой инспекторов РУСАДА на Кубке России в Брянске

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков возмутился работой инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на Кубке России в Брянске.

«Свой первый допинг-тест я сдал в 2007 году в Турции и с тех пор это делаю регулярно, но такого, что было сегодня, не видел никогда. После предварительных забегов сегодня меня встречает допинг-офицер РУСАДА и говорит, что меня вызывают на допинг-контроль, но мне нужно через полтора часа бежать финал. Он мне даёт отсрочку, инспектор находится со мной рядом, но перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, а меня туда не пускают: если хочешь, то сходи в баночку. И мне начинают рассказывать, как мне надо делать свою работу», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

По словам легкоатлета, его очень возмутила эта ситуация.

«Мне кажется, что инспекторы даже получают какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство ВФЛА в этом году не «радовало», как сегодня это сделало РУСАДА, но я, естественно, выполнил все условия допинг-контроля и сдал все пробы, после чего сделал две короткие разбежки и пробежал. Но почему нельзя всё сделать после соревнований? Они ссылаются на свои правила, но как будто мне не надо готовиться, разминаться», — добавил атлет.

В итоге Шубенков стал победителем финального забега с результатом 13,39 секунды.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене прокомментировала увольнение Юрия Гануса из РУСАДА.