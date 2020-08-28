Ласицкене об увольнении Гануса из РУСАДА: российскому спорту не нужны профессионалы

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также отставку заместителя главы организации Маргариты Пахноцкой.
Ласицкене об увольнении Гануса из РУСАДА: российскому спорту не нужны профессионалы
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна! Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди. Не ведают, что творят», — написала Ласицкене в сториз в своём Instagram.

РУСАДА уволило Гануса по итогам решения учредителей организации — Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита. 

Ранее сообщалось, что глава набсовета РУСАДА надеется на дальнейшее сотрудничество с WADA.

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