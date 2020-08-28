Глава набсовета РУСАДА надеется на дальнейшее сотрудничество с WADA

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Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев выразил надежду на дальнейшее партнёрское сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), несмотря на отставку главы РУСАДА Юрия Гануса.
Глава набсовета РУСАДА надеется на дальнейшее сотрудничество с WADA
  • РИА Новости

«На данный момент у меня пока нет никаких сообщений от WADA, я не получал никаких звонков и никаких сообщений по электронной почте. Но мы рассчитываем, что WADA хорошо понимает реалии и ситуацию, и я рассчитываю, что мы продолжим с ними взаимодействовать как добрые партнёры и в перспективе», — цитирует Ивлева ТАСС.

РУСАДА уволило Гануса по итогам решения учредителей организации — Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита. 

Ранее Ирина Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА.

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