Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА
  • РИА Новости

«Есть объективные показатели работы Гануса. Верное или неверное решение? Это лишь домыслы. Факт остаётся фактом. WADA в последнее время влияло на то, кого нам назначать в организации, которые мы же и финансируем. Кажется, что с WADA отношения испорчены настолько, что ещё одна капля ничего не изменит», — цитирует Роднину «Чемпионат».

РУСАДА уволило Гануса по итогам решения учредителей организации — Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита. 

Ранее WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА.

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