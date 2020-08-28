Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Есть объективные показатели работы Гануса. Верное или неверное решение? Это лишь домыслы. Факт остаётся фактом. WADA в последнее время влияло на то, кого нам назначать в организации, которые мы же и финансируем. Кажется, что с WADA отношения испорчены настолько, что ещё одна капля ничего не изменит», — цитирует Роднину «Чемпионат».

РУСАДА уволило Гануса по итогам решения учредителей организации — Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита.

Ранее WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА.