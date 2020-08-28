WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с увольнением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В заявлении на сайте WADA подтверждается то, что решение об увольнении Гануса было принято учредителями РУСАДА — Олимпийским комитетом России (ОКР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР).

«Эти события усиливают озабоченность, выраженную WADA в его заявлении от 5 августа, в отношении того, каким образом учредители приняли решение в отношении Гануса по рекомендации наблюдательного совета РУСАДА; подчёркивают для РУСАДА критическую важность сохранения независимости», — говорится в сообщении WADA.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался об увольнении гендиректора РУСАДА.