Депутат Лебедев высказался об увольнении гендиректора РУСАДА

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение общего собрания учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отправить Юрия Гануса в отставку с поста генерального директора организации.

«Тяжело дать оценку, насколько это решение верное. По практике решения вопросов в нашем спорте и стране часто просто находят козла отпущения. Сегодня — Ганус, завтра — другой, послезавтра — третий. Гануса уволили. Что завтра? РУСАДА восстановят в правах? В WADA скажут: «Ура, уходит Ганус. Россия молодец!» Ничего подобного. Нам нужно бороться с проблемой. По российской традиции надо просто кого-то выгнать. Что будут делать дальше? Посмотрим», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности агентства по результатам аудита.

Ранее стало известно, что РУСАДА уволило Гануса с поста генерального директора организации, его обязанности временно будет исполнять Михаил Буханов.