«Позитивное и вдохновляющее решение»: World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) предоставила ВФЛА отсрочку для выплаты долга в размере $6,31 млн до 15 августа. В случае невыполнения этого и других обязательств федерация будет исключена из числа членов World Athletics. Министр спорта России Олег Матыцин в письме заверил WA, что необходимая сумма будет внесена в срок. В свою очередь, исполняющий обязанности главы ВФЛА Алексей Плотников отметил, что решение ассоциации подарило спортсменам надежду.

«Был осуществлён небольшой прорыв»

ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы). Такое решение было принято на заседании совета World Athletics, проходившем в формате видео-конференц-связи.

В ассоциации сообщили, что в четверг утром министр спорта России Олег Матыцин отправил World Athletics письмо. В нём Матыцин пообещал, что необходимая сумма будет выплачена в указанный срок.

Также комиссия по восстановлению членства ВФЛА в WA должна будет до 31 августа представить проект плана по восстановлению «надлежащего объёма и глубины проработки». Любые изменения, которые может потребовать рабочая группа Всемирной легкоатлетической ассоциации, должны быть внесены в план до 30 сентября включительно.

До выполнения этих двух условий российские легкоатлеты не смогут получать нейтральный статус для участия в крупных международных соревнованиях.

Но и после удовлетворения этих требований, согласно решению совета Всемирной легкоатлетической ассоциации от 12 марта, на крупных официальных турнирах получат возможность выступать не более десяти российских спортсменов (в 2020 году в число таких соревнований входит только чемпионат мира по полумарафону в Гдыне). Это условие будет пересмотрено не раньше декабря, причём будет учитываться прогресс, достигнутый ВФЛА к тому времени.

Президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции после заседания отметил, что в процессе восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики был «осуществлён небольшой прорыв».

«Это только начало, но произошедшее позволяет нам утверждать, что применённые в марте санкции были общепризнанными. Сейчас мы можем продолжить процесс восстановления. Есть чёткое понимание, что (российской стороной. — RT) была осознана вся серьёзность и определённость ситуации», — подчеркнул функционер.

«Я направил письмо в адрес World Athletics — это уже гарантия»

В свою очередь, Матыцин в общении с журналистами отметил, что отправка письма от его имени уже является гарантией выплаты штрафа. При этом он не стал раскрывать источник средств.

Также по теме «Так сейчас нужно»: чем молодой легкоатлет Волков объяснил свой переход в сборную Белоруссии Российский легкоатлет Матвей Волков намерен перебраться в Белоруссию на постоянное место жительства и представлять эту страну на...

«Считаю, решение на сегодняшний день конструктивное. Мы видим желание WA взаимодействовать с российской стороной. Нам вместе предстоит очень сложная работа по созданию условий для возобновления членства ВФЛА. Но, полагаю, сегодня мы достигли договорённостей, которые позволяют надеяться на конструктивный этап», — отметил министр.

Матыцин подчеркнул, что министерство спорта готово оказывать поддержку ВФЛА, а также активно взаимодействует с Олимпийским комитетом России. По его словам, федерации в ближайшее время следует провести конференцию и «серьёзно задуматься о системе управления».

Наконец, министр выразил надежду, что лимит на российских легкоатлетов, которые могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, отменят до конца 2020 года.

«Со следующего года все спортсмены должны выступать во всех соревнованиях, включая Олимпийские игры. Надеюсь, нас услышали. Дорожная карта будет реализована совместно с World Athletics, и в итоге российская сторона придёт к полному восстановлению ВФЛА», — подытожил Матыцин.

Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алексей Плотников, в свою очередь, пообещал провести второе заседание комиссии по восстановлению 7 августа. Он заверил, что на нём будут обсуждаться все рекомендации, которые прозвучали в ходе заседания совета Всемирной легкоатлетической ассоциации.

«Хотел бы поблагодарить совет WA: эти решения позволили нам получить отсрочку по комплексу вопросов — выплате штрафа, разработке плана по восстановлению. А главное — у наших спортсменов появилась надежда на выступление на международных стартах. Для нас это очень позитивное и вдохновляющее решение», — цитирует Плотникова официальный сайт ВФЛА.

Положительно к итогам совета отнеслись также глава ОКР Станислав Поздняков и гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Оба отметили огромную роль Министерства спорта в разрешении ситуации.

«Всё решило письмо Матыцина. Он совершил серьёзный шаг, и я его приветствую. Министр спорта открыл кислород российской лёгкой атлетике. Если бы этого письма не было, я убеждён, совет World Athletics принял бы категоричное решение», — приводит слова Гануса ТАСС.

«С нами хотят рассчитаться сполна»

А вот эксперты отнеслись к вердикту совета Всемирной ассоциации не так однозначно. Например, бывший глава ВФЛА Михаил Балахничёв удивился, что World Athletics обязал российскую сторону выплатить лишь $6,31 млн, а не большую сумму. Однако, по его мнению, федерация в данной ситуации может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Уважаемые члены совета World Athletics, обоснуйте, почему указана сумма именно в пять миллионов, а не в три, четыре и так далее. Где прецеденты? На чём основывались ваши расчёты? Второе — нужно смотреть на адекватность доходов организаций и их финансовых возможностей. Понятно, что находящаяся на уровне банкротства федерация не может выплатить такую сумму. И это решение о выплате пяти миллионов заведомо было обречено на провал, чего они, наверное, и ожидали. Эти завышенные требования говорят о том, что с нами хотят рассчитаться сполна», — предположил Балахничёв.

В свою очередь, бывший член совета международной ассоциации Михаил Бутов назвал вердикт WA «жёстким».

«Ситуация пока сильно не поменялась, она поменяется, если деньги всё же будут выплачены. Пока решение стоит признать довольно жёстким. Тем более выплата штрафа — не единственное условие. Все они были прописаны ещё в марте, и если мы с ними согласились, нужно начинать диалог», — заявил Бутов.

А вот Евгений Юрченко, добровольно ушедший с поста главы ВФЛА в середине июля, выступил в более оптимистичном ключе.

«Я очень доволен решением, которое принял совет World Athletics, и рад тому, что нашлись источники финансирования для оплаты штрафа, рад, что многомесячная работа по решению проблем привела к появлению добрых новостей», — подытожил функционер.

Штраф в $10 за допинговый скандал и уход главы ВФЛА в отставку

Штраф в $10 млн федерации был назначен после скандала с допинг-пробами прыгуна в высоту Данила Лысенко, к которому, как сообщалось, могло быть причастно бывшее руководство ВФЛА. Первую часть штрафа — $5 млн — федерация должна была перечислить до 1 июля, а оставшиеся $5 млн находились в «подвешенном» состоянии. ВФЛА пришлось бы выплатить эту сумму, если она вновь нарушит антидопинговые правила.

Также по теме Рекордный прыжок: как 15 лет назад Исинбаева первой в истории взяла высоту пять метров с шестом 22 июля 2005 года на турнире «Супер Гран-при» IAAF Елена Исинбаева стала первой легкоатлеткой в мире, которой покорилась пятиметровая...

В результате до 1 июля федерация долг так и не оплатила, что вызвало жёсткую реакцию со стороны World Athletics. В организации заявили о приостановлении деятельности Бюро по рассмотрению допинговых нарушений и Рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

В ответ возглавлявший тогда Всероссийскую федерацию Юрченко подчеркнул, что в настоящий момент у организации просто нет средств для выплаты штрафа, и посетовал, что пандемия коронавируса больно ударила по её финансовому состоянию.

А 14 июля функционер объявил об уходе с поста руководителя федерации.

«Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской лёгкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьёзными трудностями затянувшегося кризиса», — говорится в заявлении на сайте ВФЛА.

Юрченко также выразил надежду, что новый глава федерации сможет нормализовать отношения с World Athletics и сумеет привлечь необходимое финансирование.