Матыцин гарантировал выплату наложенного на ВФЛА штрафа

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил о предоставлении гарантий по выплате штрафа, наложенного Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин гарантировал выплату наложенного на ВФЛА штрафа
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Вместе с тем чиновник отказался называть источник получения денег.

«Сумма обозначена — это $1,3 млн, которые российская сторона должна выплатить по итогам юридических исков, и $5 млн — штрафные санкции, предусмотренные советом World Athletics. По источникам — пока секрет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что и. о. главы ВФЛА Алексей Плотников обрадовался отсрочке по выплате штрафа World Athletics.

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