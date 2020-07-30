Матыцин гарантировал выплату наложенного на ВФЛА штрафа

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о предоставлении гарантий по выплате штрафа, наложенного Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Вместе с тем чиновник отказался называть источник получения денег.

«Сумма обозначена — это $1,3 млн, которые российская сторона должна выплатить по итогам юридических исков, и $5 млн — штрафные санкции, предусмотренные советом World Athletics. По источникам — пока секрет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что и. о. главы ВФЛА Алексей Плотников обрадовался отсрочке по выплате штрафа World Athletics.