И. о. главы ВФЛА Плотников обрадовался отсрочке по выплате штрафа World Athletics
- РИА Новости
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Ранее стало известно, что ВФЛА будет исключена из World Athletics в случае невыплаты $6,31 млн до 15 августа. Кроме того, федерации необходимо выполнить предъявленные требования.
«Сегодняшнее решение воспринято мной лично и президиумом ВФЛА с большим энтузиазмом и позитивом. Хотел бы поблагодарить совет WA, эти решения позволили нам получить отсрочку по комплексу вопросов — выплате штрафа, разработке плана по восстановлению, а главное, у наших спортсменов появилась надежда на выступления на международных стартах. Для нас это очень позитивное и вдохновляющее решение», — говорится в заявлении Плотникова на сайте ВФЛА.
Ранее сообщалось, что ВФЛА попросила World Athletics перенести решение о статусе федерации.