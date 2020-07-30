И. о. главы ВФЛА Плотников обрадовался отсрочке по выплате штрафа World Athletics

Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Плотников поблагодарил совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) за отсрочку по выплате наложенного ранее штрафа.

Ранее стало известно, что ВФЛА будет исключена из World Athletics в случае невыплаты $6,31 млн до 15 августа. Кроме того, федерации необходимо выполнить предъявленные требования.

«Сегодняшнее решение воспринято мной лично и президиумом ВФЛА с большим энтузиазмом и позитивом. Хотел бы поблагодарить совет WA, эти решения позволили нам получить отсрочку по комплексу вопросов — выплате штрафа, разработке плана по восстановлению, а главное, у наших спортсменов появилась надежда на выступления на международных стартах. Для нас это очень позитивное и вдохновляющее решение», — говорится в заявлении Плотникова на сайте ВФЛА.

Ранее сообщалось, что ВФЛА попросила World Athletics перенести решение о статусе федерации.