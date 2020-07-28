ВФЛА попросила World Athletics перенести решение о статусе федерации

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Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) направил письмо совету Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой перенести решение о статусе российской организации.
ВФЛА попросила World Athletics перенести решение о статусе федерации
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

«Президиум проинформировал совет о состоявшемся 27 июля первом заседании​ комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics и о принятых на нём решениях. В частности, о разработке актуальной дорожной карты ВФЛА по выходу из кризиса, в которой будут отражены необходимые российской легкой атлетике реформы, цель которых — стать надёжным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт», — говорится в сообщении. 

В письме ВФЛА также просит совет World Athletics разделить два вопроса — ситуацию с уплатой штрафа и ситуацию по совместной работе двух организаций. Отмечается, что на данный момент ВФЛА не имеет денег для оплаты штрафа.

Заседание совета World Athletics пройдёт с 29 по 30 июля.

Ранее сообщалось, что ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля.

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