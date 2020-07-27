ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля
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- AFP
Как сообщается на сайте ВФЛА, состоялось первое заседание по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, организованное российской организацией.
Принято решение разработать актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса, в которой будут отражены необходимые реформы. Они будут направлены на внедрение нулевой терпимости к допингу и должны охватить всю российскую атлетику.
Следующее заседание комиссии намечено на 5 августа.
Ранее сообщалось, что Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая примут участие в заседании комиссии по восстановлению ВФЛА.