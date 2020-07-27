ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направит письмо совету Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 28 июля.

Как сообщается на сайте ВФЛА, состоялось первое заседание по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, организованное российской организацией.

Принято решение разработать актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса, в которой будут отражены необходимые реформы. Они будут направлены на внедрение нулевой терпимости к допингу и должны охватить всю российскую атлетику.

Следующее заседание комиссии намечено на 5 августа.

Ранее сообщалось, что Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая примут участие в заседании комиссии по восстановлению ВФЛА.