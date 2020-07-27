ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направит письмо совету Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 28 июля.
ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

Как сообщается на сайте ВФЛА, состоялось первое заседание по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, организованное российской организацией.

Принято решение разработать актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса, в которой будут отражены необходимые реформы. Они будут направлены на внедрение нулевой терпимости к допингу и должны охватить всю российскую атлетику.

Следующее заседание комиссии намечено на 5 августа. 

Ранее сообщалось, что Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая примут участие в заседании комиссии по восстановлению ВФЛА.

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