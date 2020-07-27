Ганус и Пахноцкая примут участие в заседании комиссии по восстановлению ВФЛА
- РИА Новости
Об этом сообщила сама Пахноцкая, слова которой передаёт ТАСС.
Заседание состоится 27 июля в формате видеоконференции.
Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения, из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство федерации.
Ранее сообщалось, что Олег Матыцин допустил возможность полного исключения ВФЛА из World Athletics.