Матыцин допустил возможность полного исключения ВФЛА из World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин допустил, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может быть окончательно исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Сейчас очень сложный период в их отношениях. К сожалению, период пандемии обострил экономическую ситуацию и не позволил ВФЛА выполнить финансовые обязательства. Это усложнило диалог и стало одной из причин ухода в отставку президента ВФЛА Евгения Юрченко. Существует вероятность, что в отношении России будут приняты самые жёсткие решения вплоть до исключения, но нужно делать всё возможное, чтобы минимизировать риски усугубления кризиса. Однако взаимодействие с World Athletics — это прерогатива федерации, мы не можем вмешиваться», — цитирует Матыцина ТАСС.

ВФЛА не смогла в установленный срок погасить штраф в размере $5 млн за причастность прежнего руководства к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. World Athletics отложила рассмотрение вопроса выдачи российским спортсменам нейтрального статуса до заседания совета организации 29–30 июля. Не исключено, что на этом заседании World Athletics примет решение о полном исключении ВФЛА из своего состава. Это будет означать невозможность для российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

Ранее Матыцин заявил, что спорт в России возвращается в привычный ритм после пандемии.