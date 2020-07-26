Матыцин заявил, что спорт в России возвращается в привычный ритм после пандемии

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спорт в стране возвращается в привычный ритм после паузы из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Мы возвращаемся в привычный ритм жизни, спорт возвращается, и это всех радует. Мы преодолели непростой этап, когда были перенесены или отменены многие соревнования, сложности сохраняются», — приводит слова Матыцина ТАСС.

С середины марта спортивные соревнования по всей стране были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее он высказал мнение, что гольф должен быть доступен для всех россиян.