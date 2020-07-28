Тренер о бойкоте сборной США Игр в Москве: отношения были очень жёсткие, штыки в штыки

Заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Валерий Куличенко рассказал о реакции сборной на разговоры о том, что медали Олимпиады 1980 года в Москве не могут считаться полноценными, поскольку там не выступали спортсмены из США.

«Мы ведь уже тогда предполагали, что не поедем на следующие Игры. Должна была быть ответная реакция на бойкот Москвы, ведь отношения с США были очень жёсткие, штыки в штыки. Получается, что и в Лос-Анджелесе олимпийские победы были не слишком полновесными. Понятно, что всё это обсуждалось, но говорили так: золотая олимпийская медаль — она и есть золотая медаль, никто её не отнимет. И ордена за них давали, и премии», — сказал Куличенко в интервью RT.

Ранее Куличенко сравнил использование фармакологии во время Олимпиады 1980 года в Москве и в нынешнее время.