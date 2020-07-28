Тренер о бойкоте сборной США Игр в Москве: отношения были очень жёсткие, штыки в штыки

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Заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Валерий Куличенко рассказал о реакции сборной на разговоры о том, что медали Олимпиады 1980 года в Москве не могут считаться полноценными, поскольку там не выступали спортсмены из США.
Тренер о бойкоте сборной США Игр в Москве: отношения были очень жёсткие, штыки в штыки
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«Мы ведь уже тогда предполагали, что не поедем на следующие Игры. Должна была быть ответная реакция на бойкот Москвы, ведь отношения с США были очень жёсткие, штыки в штыки. Получается, что и в Лос-Анджелесе олимпийские победы были не слишком полновесными. Понятно, что всё это обсуждалось, но говорили так: золотая олимпийская медаль — она и есть золотая медаль, никто её не отнимет. И ордена за них давали, и премии», — сказал Куличенко в интервью RT.

Ранее Куличенко сравнил использование фармакологии во время Олимпиады 1980 года в Москве и в нынешнее время.

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