Куличенко о бромантане и терапевтических исключениях: у нас до сих пор нет сильных спортивных медиков

Заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Валерий Куличенко сравнил использование фармакологии во время Олимпиады 1980 года в Москве и в нынешнее время.

«Всегда ли ведущие спортсмены мира пользовались фармакологическими методами? Это действительно так. Сейчас, например, стало известно, что британцы в ходе Игр-2012 использовали экспериментальный препарат, разработанный для спецназа США и позволяющий повысить выносливость и стрессоустойчивость. В своё время у нас для этих же целей применялся бромантан, созданный для советских солдат в Афганистане. Всё это было и есть, никуда от этого не денешься», — сказал специалист в эксклюзивном интервью RT.

Он также отметил, что Россия оказалась в сложном положении, когда препараты стали применяться в виде терапевтических исключений, так как в стране не было врачей, способных профессионально разбираться в этом направлении.

«К сожалению, у нас до сих пор нет сильных спортивных медиков. Что они могут порекомендовать атлету? Только то, что им выдадут. Вот и рекомендуют одно и то же и спринтерам, и марафонцам, и метателям. Разве так можно?» — добавил Куличенко.

Ранее Куличенко рассказал о переливании крови у спортсменов перед Олимпиадой 1980 года в Москве.