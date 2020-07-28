Тренер о переливании крови перед ОИ-1980: в тот период многое было разрешено

Заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Валерий Куличенко рассказал о переливании крови у спортсменов перед Олимпиадой 1980 года в Москве.

«В тот период многое было разрешено. Например, считался абсолютно легальным метод гемотрансфузии, когда у спортсмена забирался определённый объём крови, она обрабатывалась на центрифуге, обогащаясь эритроцитами, а перед стартом возвращалась тому же самому человеку», — сказал специалист в интервью RT.

При этом он отметил, что из-за жары, которая была во время Игр, в сборной посчитали данный метод нецелесообразным. По его словам, перед соревнованиями он узнал, что на жаре вязкость крови сильно повышается и сердце перестаёт справляться с её проталкиванием, поэтому нельзя было применять переливание крови.

«Перед Олимпиадой от Сыча поступила команда отправлять всю команду в институт крови, чтобы сделать спортсменам обратное переливание. Пришёл к Валентину Лукичу и сказал, что делать этого не стану, объяснил причину. Он долго на меня кричал, топал ногами, и в итоге я получил право поступить так, как считаю нужным. Но в случае неудачного выступления женщин я немедленно пишу заявление об уходе и оставляю свой пост», — добавил Куличенко.