Рекордный прыжок: как 15 лет назад Исинбаева первой в истории взяла высоту пять метров с шестом

22 июля 2005 года на турнире «Супер Гран-при» IAAF Елена Исинбаева стала первой легкоатлеткой в мире, которой покорилась пятиметровая высота в прыжках с шестом. Её основной конкуренткой в борьбе за золотую медаль была полячка Анна Роговская. Сначала россиянка установила мировой рекорд, взяв 4,96 м, что оказалось не под силу сопернице. А затем подняла планку на четыре сантиметра и взяла высоту с первой попытки. После соревнований она признавалась, что всегда мечтала войти в историю спорта именно благодаря этому прыжку.

22 июля 2005 года российская легкоатлетка Елена Исинбаева стала первой спортсменкой в истории, сумевшей преодолеть планку на высоте пять метров в соревнованиях по прыжкам с шестом. Это произошло на турнире «Супер Гран-при» IAAF в Лондоне.

Доминирование Исинбаевой на взрослом уровне началось ещё в 2003 году, когда она впервые стала бронзовой медалисткой чемпионата мира в Париже, а также установила свой первый мировой рекорд, который тогда составлял 4,82 м. Уроженка Волгограда, которую сначала не воспринимали как перспективную легкоатлетку, моментально закрепилась в национальной команде.

А уже на следующий год спортсменка стала победительницей Олимпиады в Афинах и первенства планеты в закрытом помещении в Будапеште. До этого она собрала все возможные награды на юниорском и молодёжном уровне и едва не отобралась на Игры в Сиднее, где должен был состояться дебют женских прыжков с шестом. Однако спортсменке не удалось пройти квалификацию, поэтому олимпийскую мечту пришлось отложить на четыре года.

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После первого крупного успеха высоты начали покоряться Исинбаевой одна за другой, а с ними — и высшие награды крупнейших соревнований. Лишь за 2007 год она единолично установила семь мировых рекордов. На тот момент основную конкуренцию ей составляла соотечественница Светлана Феофанова.

В марте 2005-го легкоатлетка впервые стала чемпионкой Европы в закрытом помещении и ехала на «Супер Гран-при IAAF» в Лондоне в ранге фаворитки. В начале июля она стала автором очередного мирового рекорда (4,93 м), а спустя 11 дней улучшила его ещё на два сантиметра.

Несмотря на столь выдающиеся успехи россиянки, тогда немногие могли предположить, что женщине покорится пятиметровая высота. Но она сама верила в свои силы и знала, что историческое достижение лишь дело времени.

На момент выхода Исинбаевой в сектор большинство соперниц уже отсеились. Первая планка была установлена с большим запасом — на 4,70 м — и прыгунья взяла её с первой попытки. Вторая высота — 4,80 м — так же не вызвала никаких проблем. Здесь в борьбу включилась бронзовая медалистка Афин-2004 Анна Роговская. Представительница Польши показала такой же результат, поэтому россиянке было необходимо рисковать.

Она пропустила отметку в 4,90 м и установила планку сразу на рекордные 4,96 м. После первой же попытки планка сорвалась вниз. Та же ситуация повторилась и на втором прыжке. В третий раз Исинбаевой всё же удалось преодолеть и этот рубеж и вызвать восторг многотысячной арены «Кристал Пэлас». Роговской такой подвиг был уже не под силу.

На этом соревнования по прыжкам с шестом можно было завершать, ведь золотая медаль оказалась у россиянки в кармане. Именно поэтому многие зрители даже не сразу поняли, зачем упорная спортсменка вновь появилась в секторе, и подумали, что она намерена совершить тренировочный прыжок.

Сама Исинбаева не раз признавалась, что на покорение рекордов её заряжали именно трибуны. Порой силы её оставляли, но энергия болельщиков творила чудеса и заставляла преодолевать новые высоты. Возможно, восторг лондонской публики подтолкнул её ещё на одну попытку и в этот раз.

Под громкие аплодисменты и многочисленные крики россиянка уверенно разбежалась, оттолкнулась и перелетела планку, установленную на пятиметровой отметке. Недосягаемая до сих пор высота была взята.

После исторического успеха легкоатлетка оказалась в центре всеобщего внимания. В многочисленных интервью, которые ей тогда пришлось раздать, она признавалась, что всегда мечтала покорить именно эту высоту.

«Сегодня сбылась моя мечта. Мне очень трудно описать свои чувства. Это невероятно. Я уже говорила, что первая женщина, которая прыгнет пять метров, станет легендой. И я прыгнула. У меня были силы для того, чтобы покорить эту высоту, и я это сделала. Почувствовала, что сегодня мой день. Когда взяла 4,96 м, то сказала сама себе: «Если эта высота мне покорилась, то почему бы не попробовать и пять метров?», — цитировал Исинбаеву «Советский спорт».

Сразу после соревнований россиянку поздравил её кумир, легендарный Сергей Бубка. Он пожелал ей побить покорить собственное достижение и преодолеть отметку в 36 мировых рекордов.

«Елена — уникальная спортсменка. Она сделает всё, что захочет. Посмотрите, как она бьёт рекорды один за другим. Теперь вот пять метров. Это, без преувеличения, великое событие, и сегодняшний день уже вошёл в историю. Но я уверен, Лена сможет прыгнуть ещё выше», — говорил Бубка.

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Останавливаться на достигнутом легкоатлетка не собиралась. Перед чемпионатом мира в Хельсинки в августе того же года она заявила, что намерена покорить 5,05 м. До конца осуществить задуманное ей не удалось, хотя новый мировой рекорд — 5,01 м — всё же состоялся.

За 2008 год она четырежды улучшала собственное достижение (в том числе на Олимпиаде в Пекине), а остановилась на отметке 5,06 м в конце августа 2009-го, установленной на турнире в Цюрихе. В общей сложности Исинбаевой 17 раз покорялась абсолютная высота, и 28 раз она устанавливала мировые рекорды.

Стоит отметить, что после россиянки пятиметровую отметку преодолевали американки Сэнди Моррис (5,00 м) и Дженнифер Сур (5,03 м).

На протяжении почти 11 лет никому так и не удавалось побить рекорд Исинбаевой, хотя многие предполагают, что это должно случиться в ближайшем будущем. Её многолетний наставник Евгений Трофимов рассказывал, что на одной из тренировок в преддверии домашнего чемпионате мира в Москве подопечная сумела прыгнуть 5,11 м. Но закрепить успех на официальных стартах у неё так и не получилось.

После приостановки карьеры в 2013 году Исинбаева намеревалась вернуться в спорт и активно готовилась к своей четвёртой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но из-за отстранения российской легкоатлетической команды её планам было не суждено сбыться.