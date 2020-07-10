Ложный рекорд Лайлса и двойная победа Феликс: как в Цюрихе прошёл этап Бриллиантовой лиги

В Цюрихе и ещё шести городах мира состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие несколько олимпийских чемпионов и призёров первенств планеты. Главным событием турнира стал несостоявшийся мировой рекорд американца Ноа Лайлса в беге на 200 метров, который на самом деле преодолел дистанцию на 15 метров короче. Также в состязаниях одержала двойную победу Эллисон Феликс, которая в 34 года обогнала всех соперниц и в личном забеге, и в эстафете.

Спортивный мир ещё далёк от того, чтобы вернуться в русло привычной жизни после пандемии коронавируса. Однако это не мешает легкоатлетам продолжать проводить свои соревнования в режиме онлайн. 9 июля в Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги, получивший название «Вдохновляющие игры». Они собрали ещё больше звёзд бега и прыжков, чем первые подобные старты в Осло.

В этот раз организаторы предложили спортсменам состязаться не только между собой, но и в командном зачёте. Легкоатлеты объединились в сборные Европы, Северной Америки и всего остального мира. В каждом виде программы разрешалось принять участие по одному представителю от каждой команды.

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Строго говоря, «Вдохновляющие игры» проходили не только в Швейцарии. Так как границы множества стран всё ещё закрыты, почти все спортсмены состязались друг с другом заочно на различных стадионах в семи городах мира. При этом на стадион «Летцигрунд» в Цюрихе, который традиционно принимает у себя этап Бриллиантовой лиги, были допущены 300 зрителей, которые могли наблюдать за соревнованиями и вживую, и в прямом эфире.

Первыми на старт вышли прыгуны с шестом. Едва состязания начались, как свой сектор сразу же пришлось покинуть олимпийской чемпионке Катерине Стефаниди. Гречанка не смогла взять стартовую высоту 4,46 метра. Борьбу продолжили американка Сэнди Моррис и шведка Анжелика Бенгтссон, и более титулованная спортсменка из США закономерно взяла верх. Двукратная вице-чемпионка мира дошла до высоты 4,66 метра, в то время как Бенгтссон остановилась на планке 4,46 метра.

Ранний вылет ждал и Валентина Лавиллени, заменившего своего старшего брата Рено. Ему не покорилась планка на высоте 5,36 метра. Зато его соперники, двукратный чемпион мира Сэм Кендрикс и трёхкратный призёр чемпионатов мира Пётр Лисек, устроили продолжительную дуэль между собой. Только на высоте 5,76 метра их пути разминулись — Лисек совершил три неудачные попытки, а Кендрикс пошёл дальше и прибавил ещё пять сантиметров.

В первом розыгрыше призов на беговой дорожке сошлись шестикратная олимпийская чемпионка Элисон Феликс из США и представительница Багамских островов Шона Миллер-Уибо, обыгравшая американку в последнем олимпийском финале на 400 метров. Правда, теперь им предстояло пробежать всего 150 метров, а вмешаться в их спор ещё могла швейцарка Муджинга Камбунджи. В этот раз победу одержала 13-кратная чемпионка мира Феликс.

Единственной дисциплиной, в которой соперники состязались непосредственно друг с другом, стал мужской забег на 60 метров. Канадцу Андре Де Грассу и французу Джимми Вико достался необычный соперник — олимпийский чемпион в барьерном беге Омар Маклауд из Ямайки. Он был близок к тому, чтобы навязать борьбу чистым спринтерам, но всё-таки уступил им обоим. Три очка своей сборной принёс Де Грасс, выигравший всего четыре сотых секунды у Вико.

В барьерном беге на 300 метров фавориткой была чешка Зузана Гейнова. Однако подтвердить свой статус двукратной чемпионке мира помешала погода. В Голландии, где она выступала, шёл сильный дождь, и показать приличные секунды ей не удалось. Она преодолела финишную черту позже американки Джорганны Молин и швейцарки Леи Шпрунгер.

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Кроме бегунов и шестовиков свои состязания провели мастера тройного прыжка. Двукратный олимпийский чемпион Кристиан Тейлор подошёл к состязаниям не в лучшей форме — только в последней попытке он обошёл гораздо менее титулованного соотечественника Омара Крэддока, но при этом всё равно уступил представителю Португалии Педро Пичардо. В своей лучшей попытке бывший кубинец прыгнул на 17,40 метра, а Тейлор даже с сильным попутным ветром уступил 13 сантиметров.

В мужском забеге на 200 метров едва не грянула сенсация невероятного масштаба. Секундомер чемпиона мира в этой дисциплине Ноа Лайлса остановился на отметке 18,90 секунды — это на целых 76 сотых секунды превышало мировой рекорд Усейна Болта. Пока болельщики пытались осознать, как во время карантина возможно побить одно из главных достижений в истории лёгкой атлетики, да ещё и с огромным встречным ветром, судьи нашли этому объяснение. Лайлс перепутал дорожку и пробежал всего 185 метров. Его результат пришлось аннулировать, и победу одержал француз Кристоф Леметр, победивший голландца Чуранди Мартину, который вышел на старт в возрасте 36 лет.

Завершалась программа соревнований женской эстафетой 3×100 метров, в которой на дорожку вновь вернулась Феликс. Она помогла США взять верх над девушками из Швейцарии и Голландии, а заодно выиграть командное первенство всей североамериканской сборной.