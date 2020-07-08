Тренер Шубенкова считает, что легкоатлет не будет менять спортивное гражданство

Сергей Клевцов, личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, прокомментировал слова своего подопечного, допустившего смену спортивного гражданства.

«Не думаю, что последние слова Шубенкова о том, что он якобы может сменить гражданство, следует расценивать всерьёз. Для себя я вариант переезда в другую страну исключаю. Да и он, думаю, тоже. К сожалению, я предполагаю, что мой спортсмен может быть надолго лишён права выступать за границей. Но очень хочется думать, что этого не случится. Если же Сергей пропустит вторую для себя Олимпиаду, это будет большим ударом для него», — цитирует Клевцова ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила, что станет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус лишь после оплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Российская сторона не произвела оплату в установленные сроки, и 2 июля World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет $6,31 млн.

Ранее Шубенков заявил, что знает людей, готовых выплатить штраф ВФЛА.