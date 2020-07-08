Шубенков заявил, что знает людей, готовых выплатить штраф ВФЛА

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что знает людей, которые готовы выплатить штраф Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).
Шубенков заявил, что знает людей, готовых выплатить штраф ВФЛА
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Прекрасно понимаю руководство ВФЛА, которое не хочет платить за нарушения прошлого руководства, но я знаю людей, которые готовы выплатить нынешний штраф. Просто они хотят знать, что получат от этого в итоге», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф World Athletics в размере $5 млн, однако не сумела это сделать в установленные сроки.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг долга ВФЛА перед World Athletics, из-за которого международная организация может принять решение не выдавать нейтральный статус российским атлетам.

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