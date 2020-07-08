Шубенков заявил, что знает людей, готовых выплатить штраф ВФЛА
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- РИА Новости
«Прекрасно понимаю руководство ВФЛА, которое не хочет платить за нарушения прошлого руководства, но я знаю людей, которые готовы выплатить нынешний штраф. Просто они хотят знать, что получат от этого в итоге», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».
ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф World Athletics в размере $5 млн, однако не сумела это сделать в установленные сроки.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг долга ВФЛА перед World Athletics, из-за которого международная организация может принять решение не выдавать нейтральный статус российским атлетам.