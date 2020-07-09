World Athletics не будет разглашать имён россиян, желающих сменить гражданство

World Athletics не намерена разглашать информацию о российских легкоатлетах, подавших заявления о смене спортивного гражданства.

«World Athletics не намерена давать какую-либо информацию о легкоатлетах, выразивших желание выступать за другую страну, до тех пор, пока их заявления не будут удовлетворены», — заявила представитель пресс-службы World Athletics, слова которой передаёт ТАСС.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Подробнее о ситуации вокруг возможной смены спортивного гражданства российскими легкоатлетами — в материале RT.