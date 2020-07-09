World Athletics не будет разглашать имён россиян, желающих сменить гражданство

Короткая ссылка
World Athletics не намерена разглашать информацию о российских легкоатлетах, подавших заявления о смене спортивного гражданства.
World Athletics не будет разглашать имён россиян, желающих сменить гражданство
  • РИА Новости

«World Athletics не намерена давать какую-либо информацию о легкоатлетах, выразивших желание выступать за другую страну, до тех пор, пока их заявления не будут удовлетворены», — заявила представитель пресс-службы World Athletics, слова которой передаёт ТАСС.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Подробнее о ситуации вокруг возможной смены спортивного гражданства российскими легкоатлетами — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить