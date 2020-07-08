«Жизнь спортсмена коротка»: почему российские легкоатлеты говорят о смене гражданства

Российские легкоатлеты рассматривают возможность смены спортивного гражданства, после того как их лишили возможности выступать в нейтральном статусе. Возможность ухода из сборной комментировали чемпионы мира Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, а также молодые спортсмены. В то время как министр спорта Олег Матыцин напомнил о необходимости соблюдения трёхлетнего карантина в случае перехода в другую страну.

Российская лёгкая атлетика в ближайшее время может столкнуться с очередной серьёзной проблемой. В связи с текущим положением дел всё больше спортсменов задумывается о смене спортивного гражданства, причём как титулованных, так и молодых, ещё не выступавших на крупных соревнованиях. Причиной для этого может стать отказ Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) выдавать нейтральный статус спортсменам, вызванный неуплатой штрафа со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

О возможной смене гражданства заявил даже чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Он заявил, что допускает такую возможность, если других способов выступать на соревнованиях у него уже не останется.

«Смена национальной команды — очень непростой вопрос. Я не хочу никуда переезжать. Мне очень нравится там, где я живу. Жить в России — это мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я тоже буду работать в направлении смены гражданства», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».

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Ранее о вероятном переходе в другую сборную заявляла и действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. При этом прыгунья подчеркнула, что пока продолжает рассчитывать на то, что ей удастся получить нейтральный статус или заново выступать под российским флагом, поэтому данное решение будет крайней мерой.

«Вариант выступления под флагом другой страны я сейчас не то чтобы рассматриваю, но я не могу сказать нет, потому что ситуация сложная. Четыре года назад перед Олимпийскими играми в Рио я даже не могла представить себе, что буду задумываться об этом. Тогда я была категорически против. <…> Надежд на лето уже практически нет, но я надеюсь, что к зиме мы сможем что-то сделать. Потому что есть какие-то планы и возможности, и я надеюсь, что у нас получится как-то их реализовать», — сообщила Сидорова «Матч-ТВ».

В таком же ключе высказывалась и самая титулованная легкоатлетка России на данный момент Мария Ласицкене. Несмотря на то что раньше она категорически отвергала возможность смены гражданства, теперь трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту думает о переходе в другую сборную.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — заявила Ласицкене.

А вот прыгун с шестом Матвей Волков уже занимается поиском новой сборной. 16-летний спортсмен, обладатель юношеского рекорда мира, может начать выступления под новым флагом уже следующей зимой. Об этом заявил его отец и тренер, серебряный призёр Олимпийских игр Константин Волков.

«Я уже консультировался с юристами. Ведь у моего сына нет российского спортивного гражданства, он ни разу не выступал за сборную на международных стартах, поэтому может сразу его получать. То, что Матвей Волков находится в списках кандидатов в сборную России на 2020 год, также не является свидетельством наличия у него российского спортивного гражданства. Уже сейчас занимаемся этими вопросами, потому что ждать нечего, наказание в отношении нашей федерации будет только ужесточено. За какую страну Матвей планирует выступать, я пока не намерен говорить, но уверен, что это произойдёт уже в ближайшем зимнем сезоне», — отметил Волков.

В данный момент ВФЛА находится под угрозой полного исключения из World Athletics в связи с тем, что федерация не выплатила до 1 июля штраф по делу Данила Лысенко. Организация просила об отсрочке, чтобы предоставить $6,31 млн, но получила отказ. Теперь дальнейшая судьба ВФЛА и российских спортсменов, которым приостановлена выдача нейтрального статуса, будет определяться на Совете Международной федерации, который соберётся в конце июля. В случае если будет принято отрицательное решение, у ВФЛА ещё останется возможность оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По мнению министра спорта Олега Матыцина, смена гражданства для легкоатлетов не является выходом из ситуации. Он напомнил о необходимости соблюдать трёхлетний карантин при переходе из одной сборной в другую.

«Мы с уважением относимся к любому решению наших спортсменов. Но они должны понимать, что в течение трёх лет они не будут иметь возможности выступать на международных соревнованиях под флагом своей новой страны. Не понимаю, что, таким образом, приобретут атлеты сменой гражданства. Точно не смогут принять участие в Олимпийских играх. Мы делаем всё, чтобы защитить статус нейтральных атлетов своих спортсменов», — заявил Матыцин.

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При этом Константин Волков отметил возможность для своего сына представлять другую страну без прохождения обязательного карантина. Он отметил, что в случае полного исключения ВФЛА все спортсмены будут иметь право выступать за другие страны.

«Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств Совет World Athletics может рассмотреть вопрос персонально. И в результате значительно сократить срок карантина — вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу. Есть ещё второй вариант. Если федерацию полностью исключают из WA, все её спортсмены становятся свободными художниками. Могут спокойно получать спортивное гражданство другой страны. В конце июля нас точно не исключат. Сделать это может только Конгресс WA, а его заседание — в январе 2021-го», — напомнил Волков-старший в разговоре со «Спорт-Экспресс».

По мнению олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой, российским легкоатлетам нужно дождаться финального решения WA, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

«Матвей Волков может потерять три года, но, по крайней мере, сможет выступать на официальных стартах. Или он может ждать и надеяться, но так же ждали и надеялись уже пять лет, а воз и ныне там. Уверена, что мысли о смене гражданства приходят не только Матвею, но и другим молодым спортсменам, которые вполне могли бы набираться опыта и прогрессировать, но у них такой возможности нет. Конкретные шаги начнутся после того, как будет решение Совета World Athletics. Возможно, что нейтральный статус всё-таки останется и Волков сможет подать на него заявку», — заявила Лебедева в интервью RT.

Бывшая спортсменка добавила, что опытные легкоатлеты тоже заслуживают возможности выступать под другим флагом, так как многие из них уже одерживали победы в составе российской сборной до её отстранения.

«Мы должны попросить прощения у Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой. Они пять лет активно выступали, ездили по всем инстанциям, били во все колокола, рассказывали о тупиковой ситуации, в которой оказалась лёгкая атлетика, но никаких практических шагов мы не сделали. Точнее, мы делали десять шагов навстречу World Athletics, а потом один такой большой шаг назад, что нам ещё штраф выставляют. Ещё до 2015 года они все окупили средства, потраченные на их подготовку, побеждали на чемпионатах мира и Европы, положили в копилку российской сборной такие медали, которые мало кто мог завоевать за свою карьеру», — сказала Лебедева.

Олимпийская чемпионка призналась, что поддержит любое решение, которое примут российские легкоатлеты. Она напомнила, что многие уже пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и не заслуживают того, чтобы не поехать в Токио тоже.

«Если даже они что-то решат, то я полностью на их стороне. Жизнь спортсмена коротка, а прошлой Олимпиады их уже лишили. Спортсмены рискуют получить травму, находятся под большим давлением. Я удивлена, как они могли ещё при этом выступать и отстаивать позиции легкоатлетов. Какое бы решение Ласицкене, Шубенков и Сидорова ни приняли, я их поддерживаю. Они заслужили делать то, что они делают», — заявила Лебедева.