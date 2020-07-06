Матыцин призвал World Athletics руководствоваться здравым смыслом в ситуации с ВФЛА
- АГН «Москва»
«Надеемся, что позиция здравого смысла восторжествует, тем более что лорд Себастьян Коэ планирует выдвигаться в состав Международного олимпийского комитета. Высшей ценностью для олимпизма и вообще спорта являются атлеты, об этом не раз говорил президент организации Томас Бах. Надеемся, что спортсмены не пострадают», — приводит слова Матыцина ТАСС.
ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.
Ранее Мария Ласицкене заявила, что допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА.