Матыцин призвал World Athletics руководствоваться здравым смыслом в ситуации с ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин призвал World Athletics руководствоваться здравым смыслом при вынесении решений по Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Надеемся, что позиция здравого смысла восторжествует, тем более что лорд Себастьян Коэ планирует выдвигаться в состав Международного олимпийского комитета. Высшей ценностью для олимпизма и вообще спорта являются атлеты, об этом не раз говорил президент организации Томас Бах. Надеемся, что спортсмены не пострадают», — приводит слова Матыцина ТАСС.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА.