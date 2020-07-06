Матыцин призвал World Athletics руководствоваться здравым смыслом в ситуации с ВФЛА

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Министр спорта России Олег Матыцин призвал World Athletics руководствоваться здравым смыслом при вынесении решений по Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин призвал World Athletics руководствоваться здравым смыслом в ситуации с ВФЛА
  • АГН «Москва»

«Надеемся, что позиция здравого смысла восторжествует, тем более что лорд Себастьян Коэ планирует выдвигаться в состав Международного олимпийского комитета. Высшей ценностью для олимпизма и вообще спорта являются атлеты, об этом не раз говорил президент организации Томас Бах. Надеемся, что спортсмены не пострадают», — приводит слова Матыцина ТАСС.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА.

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