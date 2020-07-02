Ласицкене допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может уйти покинуть сборную России из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

«В нынешних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, который творится последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых легкоатлетов», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не согласилась продлить сроки выплаты штрафа Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, но сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Ранее Губерниев призвал спасти российскую лёгкую атлетику.