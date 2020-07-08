Глава ВФЛА рассказал о ситуации со спонсорами и попечителями

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о непростом финансовом положении организации.
Глава ВФЛА рассказал о ситуации со спонсорами и попечителями
  • РИА Новости

По его словам, все спонсоры и попечители покинули организацию из-за лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Ранее стало известно, что ВФЛА не выплатила штраф за многочисленные нарушения антидопинговых правил. В организации это мотивировали нехваткой средств. В эфире «Матч ТВ» Юрченко подтвердил, что в данный момент у ВФЛА нет денег на выплату штрафа.

«Последние денежные средства поступали на счета федерации в декабре 2019 года. Мы обращались в огромное количество административных организаций, обращались к бизнесу. Сейчас ВФЛА в силу того, что лишена международного членства, не имеет спонсоров и попечителей. Все они покинули ВФЛА», — подчеркнул Юрченко.

Ранее сообщалось, что тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов высказал свою точку зрения относительно невыплаты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) штрафа World Athletics.

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