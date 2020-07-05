Тренер Исинбаевой высказал предположение, почему ВФЛА не заплатила штраф World Athletics

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Личный тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов озвучил свою точку зрения на невыплату Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) штрафа World Athletics.
Тренер Исинбаевой высказал предположение, почему ВФЛА не заплатила штраф World Athletics
  • РИА Новости
  • © Мария Плотникова

«$5 млн — настолько маленькая сумма для страны, что вряд ли загвоздка в ней. Вероятно, что разговор был на таком уровне: мы платим эти деньги, но нам нужны юридические гарантии, что сборную допустят на соревнования. Но эти гарантии нам давать не стали. То есть деньги мы бы отдали, а что было бы дальше — непонятно. Вот эти $5 млн и тормознулись», — цитирует Трофимова «Спорт-экспресс».

За многочисленные допинговые нарушения ВФЛА должна была заплатить World Athletics $5 млн до 1 июля, однако проплаты не последовало по сей день.

Ранее Юрченко признался, что ВФЛА не имеет средств на выплату штрафа World Athletics.

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