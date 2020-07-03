Юрченко признался, что ВФЛА не имеет средств на выплату штрафа World Athletics

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Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг его организации и Международной легкоатлетической федерации (World Athletics).
Юрченко признался, что ВФЛА не имеет средств на выплату штрафа World Athletics
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Решения, прозвучавшие в заявлении World Athletics, вызвали у меня глубокое разочарование. Отказ в выдаче нейтрального статуса — это тяжелейший удар по спортсменам. На мой взгляд, увязка выдачи нейтрального статуса с выплатой штрафа по делу Лысенко неприемлема. Выплата штрафов в сложившейся экономической ситуации для нас оказалась неподъёмной. Таких средств у федерации нет. Я комментировал ранее и хочу повторить: самостоятельно решить проблему выплаты штрафов мы не можем. Будем продолжать переговоры по возможным путям выхода из этого кризиса», — цитирует Юрченко официальный сайт ВФЛА.

World Athletics отказала ВФЛА в продлении срока выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, но сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть не допущены к международным турнирам.

Ранее сообщалось, почему World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа по делу Лысенко.

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